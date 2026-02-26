Училище в Алапаевске на 70 суток закрыли из-за грязи

Алапаевский городской суд на 70 суток приостановил деятельность АНОО «Алексеевское реальное училище». В учебном заведении, где дети не только учатся, но и живут, нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, поводом для разбирательства стала проверка, проведенная прокуратурой 16 декабря 2025 года в здании училища на улице Бочкарева, 113. Выяснилось, что в училище мыли посуду в туалетной раковине, у персонала не было медицинских книжек и одноразовых перчаток, кулеры находились в антисанитарном состоянии. В помещениях грязно, генеральная уборка не проводится, чистое белье хранится вместе с грязным. Детей привлекают к мытью туалетов, что запрещено законодательством.

«Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришёл к выводу о виновности АНОО «Алексеевское реальное училище» в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.6.3 и ч.1 ст.6.35 КоАП РФ. Деятельность заведения приостановлена на срок 70 суток», – резюмировали в суде.

Алапаевск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube