Жертве мошенников из Подмосковья вернули деньги: они нашлись на счету екатеринбурженки

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокурора города Чехова (Московская область), который защищал права местного жителя, ставшего жертвой телефонных аферистов.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, 11 апреля 2023 года жителю Подмосковья Михаилу начали звонить неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убедили мужчину, что он участвует в спецоперации по разоблачению преступной группы, и уговорили его оформить несколько кредитов. Действуя по их инструкции, Михаил взял в четырех банках («ВТБ», Сбербанк, «Совкомбанк», «Альфа-Банк») займы на общую сумму 600 тысяч рублей, а затем перевел их мошенникам.

Следствие возбудило уголовное дело, след привел на Урал. Выяснилось, что часть средств осела на банковском счете жительницы Екатеринбурга Анастасии Б. – 14 апреля 2023 года потерпевший через банкомат внес на ее счет в «Альфа-банке» 120 тысяч рублей, а потом еще 30 тысяч рублей.

Прокурор Чехова обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Анастасия в суд не явилась.

Изучив обстоятельства, суд пришел к выводу, что денежные средства были получены ответчицей без законных оснований и подлежат возврату как неосновательное обогащение. Суд вынес заочное решение о взыскании с Анастасии Б. в пользу Михаила 150 тысяч рублей основного долга, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14 апреля 2023 года по 31 июля 2025 года в размере 56 038 рублей 35 копеек. Кроме того, с ответчицы взыскана государственная пошлина в доход бюджета – 8 681 рубль.

Екатеринбург, Елена Владимирова

