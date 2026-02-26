Весна в Свердловской области начнется со снегопадов

Рассчитывать на скорый приход настоящей весны уральцам не стоит. В ближайшие дни в Свердловской области будет достаточно морозно, а в начале следующей недели пойдет снег.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, 27-28 февраля погода существенно не изменится, будет так же морозно, как сегодня, снег вероятен в основном в западной половине области. В первый день марта в Пермский край подойдет северо-западный циклон, зона осадков расширится, и в начале новой недели снег выпадет повсеместно в Свердловской области.

В пятницу, 27 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью -24…-29 °C, при прояснении -32…-37°, на юго-западе -15…-20°. Днем -11…-16°, на крайнем юго-западе до -6°, на севере и востоке до -21°. В Екатеринбурге небольшой снег, ночью -19, днем -13°.

В субботу, 28 февраля, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью на юго-западе -19…-24°, в предгорьях до -14°, на остальной территории -25…-29°, на крайнем севере до -34°, днем -11…-16°, на крайнем юго-западе до -6°. В Екатеринбурге ночью небольшой снег, -20°, днем без осадков, -12°.

В воскресенье, 1 марта, ночью ожидается -14°, днем -6°, пойдет снег. В понедельник, 2 марта, снегопады продолжатся, днем потеплеет до -4°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

