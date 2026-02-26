В кировградской школе оборудовали зал для занятий самбо и дзюдо (ФОТО)

Ученики школы № 1 Кировграда получили возможность заниматься самбо и дзюдо на уроках физкультуры. На открытие отремонтированного зала, оборудованного по всем современным нормам, приехали мировые чемпионы по самбо Тимур Галлямов, Софья Истомина и Альбина Чоломбитько.

Ролл-мат для занятий борцовыми видами спорта был приобретен при поддержке движения «Выбор сильных». Региональный координатор проекта Алексей Свалов отметил, что открытие новых залов становится возможным благодаря сотрудничеству с Федерацией самбо и Федерацией дзюдо Свердловской области: «Мы хотим открыть секции во многих городах Свердловской области и, особенно, в маленьких поселках, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься борьбой. Кировград – один из тех городов, где активно развивается самбо, очень не хватало борцовского зала в образовательной школе. Мы выбрали самый удобный формат – ролл-маты, которые можно будет за считанные минуты разложить перед уроком физкультуры и так же быстро убрать. По традиции, на открытие залов мы приглашаем наших мировых чемпионов, которые вдохновляют ребят. От всей души благодарю Тимура Галлямова, Софью Истомину и Альбину Челомбитько за горящие глаза детей».

Глава Кировградского МО Александр Оськин рассказал, что в Кировграде это четвертый зал для занятий самбо: «У ребят сегодня появилась возможность заниматься самбо в школе. Очень хотелось бы оборудовать борцовскими залами еще две школы – в поселке Карпушиха и поселке Левиха, где сейчас проводится реконструкция. Уверен, при поддержке проекта «Выбор сильных» эти планы осуществимы».

Как отметил директор по персоналу и общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский, школа № 1 с борцовским ковром станет центром притяжения ребят из других учебных заведений. Дальнейшее развитие проект «Выбор сильных» должен получить и в поселках Кировградского муниципального округа, тем более, что уже есть положительные примеры, когда при сотрудничестве общественного совета проекта и руководства муниципалитета открываются новые залы.

«Чем больше залов открывается, тем больше ребят получают возможность заниматься самбо. Такие залы открыты и в большинстве высших учебных заведениях региона, поэтому свои занятия спортсмены продолжат и после окончания школы», – отметил Леонид Путинцев, исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области. Все участники церемонии получили возможность взять автограф и сделать памятные фотографии с чемпионами мира по самбо Тимуром Галлямовым, Альбиной Челомбитко и Софьей Истоминой. Титулованные гости уверены: для ребят их напутственные слова – это большая мотивация. «Такие мероприятия, они всегда нужны. Знаете, для чего? Мы оторвали ребят от интернета, с уроков отпросили. А может быть, замотивировали прийти в самбо или дзюдо. Посмотрите, какие ребята светлые и добрые», – сказал Тимур Галлямов, двукратный чемпион мира по самбо. Софья Истомина, чемпионка мира и Европы по боевому самбо добавила: «Ко мне подошел мальчик, говорит: «Я, конечно, не самбист, но я к вам подойду, мне очень хочется автограф». Я уверена, своим примером мы замотивируем ребят заняться самбо и дзюдо». Альбина Чоломбитько считает, что для ребят сегодняшнее событие надолго останется в памяти: «Школьники задают вопросы, у них горят глаза. Я рада видеть такой интерес к нашему виду спорта».

Кировград, Елена Васильева

