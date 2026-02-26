Фиктивные посредники в аренде квартир похитили у 412 клиентов 1,4 млн рублей

В Екатеринбурге будут судить шайку из 21 человека, которая похитила у 412 граждан денежные средства на общую сумму свыше 1,4 млн рублей под предлогом помощи в поисках арендного жилья.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, перед Кировским районным судом предстанут четверо мужчин и 17 женщин, которым предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2016 году житель Екатеринбурга создал преступную группу с целью хищения средств граждан, нуждающихся в жилье. Мошенники размещали в интернете объявления о сдаче в аренду жилья по ценам ниже рыночных, а потом требовали у обратившихся к ним клиентов комиссионные за предоставление контактных данных арендодателей.

Для конспирации организатор группы разработал систему отказа клиенту в возможности заехать в интересующее его жилье и в возврате денежных средств. При этом шайка постоянно переезжала из одного офиса в другой.

В результате с июня 2016 года по март 2019 года шайка обманула 412 человек, в том числе 11 подростков, на территории 85 субъектов РФ. Общая сумма ущерба составила свыше 1,4 млн рублей.

Судом наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 4,4 млн рублей для последующего возмещения ущерба потерпевшим.

Екатеринбург, Елена Владимирова

