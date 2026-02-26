В Екатеринбурге состоялся премьерный показ ленты «Спасти бессмертного»

В Екатеринбурге состоялся премьерный показ нового фильма «Спасти бессмертного». Уральским зрителям ленту представили продюсеры картины Людмила Кукоба и Светлана Гордеева, создатели дилогии «Мы из будущего».

В основу сюжета легла реальная судьба кыргызстанца Мендыша Омуралиева, погибшего в 1942 году в Ржевской битве. Его останки были найдены поисковым отрядом и переданы на его родину, где герой был похоронен со всеми воинскими почестями.

По словам Людмилы Кукобы, фильм ориентирован на молодежную аудиторию. Центральный персонаж картины – блогер-экстремал, угодивший в петлю времени и оказавшийся в битве под Ржевом. В роли главного героя тоже блогер – Михаил Медалин, представитель поколения Z.

«Он отличается от героев, которые были у нас в дилогии «Мы из будущего». И зрителям он будет близок. Современное поколение совсем другое. Съемочная группа работала в едином порыве, и мы очень надеемся, что прокат фильма «Спасти бессмертного» на Урале пройдет успешно», – поделилась продюсер.

Как рассказала Людмила Кукоба, проект состоит из двух картин: художественной и документальной. Вторую – «Спасти от забвения» – выпустят к 9 мая этого года. Документальный фильм будет рассказывать о Ржевской битве и о предыстории «Спасти бессмертного». И в этом документальном фильме, по словам Людмилы Кукобы, как ни странно, сверхъестественного даже больше, чем в художественном.

«Три года назад мы услышали историю, которую иначе как мистической не назовешь. Подо Ржевом есть поисковый отряд «Память», который возглавляют Наталья и Виктор Морозовы. Прямо в поле за своим домом они подняли останки более двадцати тысяч наших солдат. Побывав там, мы вернулись совершенно потрясенными. Морозовы хранили у себя останки найденного ими в 2013 году красноармейца несколько лет, отказываясь хоронить его в братской могиле. Виктор Николаевич почему-то был уверен, что необходимо установить имя этого человека и найти его родственников. Этот солдат снился ему, поисковик чувствовал с ним некую связь. Морозовы упорно продолжали поиски, и, наконец, в 2016-м замечательные люди из России и Киргизии помогли найти имя солдата. Им оказался красноармеец Мендыш Омуралиев. Чуть позже нашли и его родственников, и Мендыш был доставлен на свою родину и с почестями захоронен в родном селе», – рассказала продюсер.

«Услышав эту историю, я поняла: она может лечь в основу фильма. Мы хотели пробудить у молодого поколения генетическую память о подвиге предков – героев Великой Отечественной войны. Съемки проходили в горах Тянь-Шаня в Кыргызстане и в Белоруссии, где на натурной площадке построили масштабную декорацию деревни подо Ржевом. Туда же приезжали жители села Кзыл-Сай – места, где родился и вырос Мендыш Омуралиев. Его роль очень достоверно сыграл киргизский актер Кымбатбек Алимжанов».

Как отметила Людмила Кукоба, своей картиной создатели стремятся пробудить у поколения Z его генетическую память – личную и память той единой нации, которой когда-то был советский народ, состоявший из многих народов, вместе победивших фашизм.

История с элементами фантастики и военной драмы о петле времени, которая связала судьбы двух героев из разных эпох, выходит на киноэкраны страны 26 февраля.

