В Свердловской филармонии впервые за 37 лет сменился директор

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Рустема Хасанова директором Свердловской государственной академической филармонии. К исполнению обязанностей он приступит с 28 февраля.

Как сообщили в ДИПе, Рустем Хасанов сменит на посту Александра Колотурского, который руководил учреждением с 1989 года. В этом году Александр Колотурский отметит свой 80-летний юбилей.

Рустем Хасанов является выпускником Казанской консерватории. В течение девяти лет был художественным руководителем Пермской областной филармонии, а в 2002 году возглавил ее.

С 2005 года Хасанов работал в должности первого заместителя директора Свердловской филармонии по творческой деятельности. Он один из инициаторов и организаторов крупных имиджевых проектов учреждения: Симфонического форума России, международных фестивалей «Евразия» и «Безумные дни в Екатеринбурге», Летней международной молодежной оркестровой академии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

