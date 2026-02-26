российское информационное агентство 18+

Четверг, 26 февраля 2026, 13:02 мск

Екатеринбург

Уральцы будут рождаться в золотых палатах (ФОТО)

Фото: телеграм-канал Дениса Паслера

Новые свердловчане будут рождаться в золотых палатах – ремонт в родзалах Первоуральского перинатального центра провела компания «Сима-ленд».

Каждое из четырех помещений сделали по индивидуальному дизайн-проекту, но в узнаваемом стиле компании: море, лес, сад и античный дворец. Ранее пациентки оценивали обстановку в перинатальном центре Первоуральска как «мрачненькую». «Ремонта не было, мягко скажем, давно», – писали в отзывах медучреждению пациентки.

Фото: телеграм-канал Дениса Паслера

Екатеринбург, Елена Сычева

