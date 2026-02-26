Психолог рассказала о причинах детской агрессии: страх, напряжение и бездействие взрослых

Прокатившаяся по российским школам волна шутинга вызвала дискуссию о том, как взрослым нужно реагировать на подростковую агрессию. Клинический психолог Анастасия Плотоненко рассказала, как родителям и учителям распознать, что с ребенком что-то не так, и помочь ему.

«Дети еще не имеют навыков саморегуляции, они отражают то, что происходит вокруг них. Им сложно справляться с агрессивными импульсами. В рамках работы нашего отделения были случаи, когда подростки рассказывали, что им страшно от собственных вспышек агрессии. Этот страх говорит о том, что ребенок не знает, как справиться с эмоциями. Поэтому важно, как окружение ребенка реагирует на его деструктивное поведение», – рассказала на пресс-конференции специалист Свердловского областного центра психологической поддержки детей и подростков.

Тревожными признаками для родителей должны послужить резкие перемены в настроении подростка, снижение успеваемости в школе, увлеченность темами смерти или убийства. «Агрессия – это реакция на кризисную ситуацию. Для ребенка это та ситуация, которую он переживает как неразрешимую. Маркерами могут служить такие фразы как «я никому не нужен», «без меня всем будем лучше», «они за это заплатят». Иногда взрослые обесценивают эти фразы, считая, что ребенок просто привлекает к себе внимание. Даже если так, нужно задуматься, почему он выбрал такой способ, чего ему не хватает. Если подросток не может обратиться за помощью, его напряжение растет, это может привести к общественно опасным действиям. Например, ребенок сталкивается в школе с буллингом, по его мнению, родители и учителя бездействуют, или того хуже, занимают сторону нападающих, тогда ответом может быть яростная реакция. Ребенок может причинить вред или себе, или окружающим», – отметила Анастасия Плотоненко.

Психолог назвала несколько способов коррекции детской агрессии:

– быть внимательным к потребностям ребенка, не игнорировать его нужды, но и не прибегать к гиперопеке;

– быть последовательным в поощрении и наказании, не создавать хаос в правилах, по которым живет ребенок;

– не запрещать ребенку проявлять агрессию, потому что это естественная реакция;

– обучать ребенка распознавать свои эмоции и выбирать форму для выплеска агрессии;

– установить доверительный контакт с ребенком, создать безопасную среду для него, не использовать обвиняющие слова, говорить честно и открыто.

«Агрессивное поведение может быть следствием неврологического заболевания, и тогда нужно подключать медикаментозную терапию и специалистов. Родителям и учителям тоже важно обращаться за помощью, если они сталкиваются с детской агрессией. С этой проблемой нельзя оставаться один на один», – заключила клинический психолог.

