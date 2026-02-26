В Академическом районе весной начнется строительство новой школы

В новом районе Екатеринбурга появится еще одна школа. Весной в «Кварталах конструктивизма» в Академическом начнут строить новое учебное заведение.

Здание возведут в квартале улиц Академика Ватолина – Рябинина – Академика Ландау – Академика Вавилова. Проект школы разработала ГК «КОРТРОС». Планируется, что общая площадь школы составит более 30 тыс. кв. метров. Помимо учебных классов предусмотрены пищеблок на 600 мест с холодным и горячим цехами, медицинский кабинет, актовый зал на 544 места с современным мультимедийным оборудованием.

Спортивный блок школы включает в себя универсальный спортивный зал для тренировок и командных игр, а также большой пришкольный стадион. В двухэтажной библиотеке, помимо книгохранилища, создадут пространства для проведения занятий и самостоятельной работы. Также в здании будут коворкинги и пространства для командной проектной работы, отдыха, общения. Благодаря большому объему остекления и внутренним стеклянным перегородкам в школе будет много света. Дизайн помещений выполнен в спокойной цветовой гамме, с применением деревянных материалов в отделке.

«В Академическом районе с каждым годом все больше семей с детьми, поэтому строительство образовательной инфраструктуры крайне важно. Так, сейчас в Академическом уже работают 15 детских садов и 9 школ. Новая школа обеспечит учебными местами жителей близлежащих кварталов», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Генеральным подрядчиком выступает строительный холдинг «Атом», который уже построил в Академическом районе школу № 133, 8 детских садов, а также взрослую поликлинику. Сдача школы запланирована на февраль 2029 года.

Фото: рендеры ГК «КОРТРОС»

Екатеринбург, Таисья Исупова

© 2026, РИА «Новый День»

