Водителя автобуса оштрафовали на 1500 рублей за разговор по телефону за рулем

Водитель автобуса, говоривший во время поездки по телефону, заплатит 1500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Екатеринбурга, 22 февраля в соцсетях появилось видео, на котором водитель рейсового автобуса, едущего по Елизаветинскому шоссе, отвлекся от управления на звонок по сотовому.

Автоинспекторы нашли нарушителя, им оказался 47-летний местный житель, имеющий 8-летний стаж управления транспортными средствами.

Мужчина пояснил, что ему пришлось срочно ответить на входящий вызов, но обещал так больше не делать. С ним провели профилактическую беседу и оштрафовали на 1500 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

