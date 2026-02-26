Хоккейные болельщики собрали 4,1 миллиона рублей для детского онкоцентра

Хоккейный клуб «Автомобилист» и фонд «Дети России» подвели итоги благотворительных матчей, которые состоялись 20 и 22 февраля на «УГМК Арене». Организатором удалось собрать пожертвования в сумме 4 134 600 рублей. Эти деньги пойдут на покупку оборудования для лаборатории детского онкоцентра ОДКБ Екатеринбурга.

Благотворительная акция в этом году проходила под слоганом «Связаны добрыми делами». В преддверии матчей игроки «Автомобилиста» Дмитрий Юдин и Егор Черников, а также руководство благотворительного фонда и волонтеры провели для маленьких пациентов и их родителей мастер-класс по созданию поделок из пряжи. Они стали основой для линейки уникальных сувениров, которые могли получить болельщики в обмен на благотворительный взнос.

Героями двух матчей КХЛ в Екатеринбурге («Автомобилист» сыграл против «Адмирала» и «Шанхайских драконов») стали подопечные фонда «Дети России», которые достигли ремиссии в лечении онкологии. Варвара Кормильцева была соведущей трансляции, Саша Васильев и Маргарита Лямина провели стартовое вбрасывание шайбы, Алина Хабибуллоева помогала разогревать стадион кричалками. Сами хоккеисты вышли на игры в специальных джерси, украшенных золотой лентой – символом Международного дня борьбы с детским раком.

Игроки клуба тоже приняли участие в общем сборе. Нападающий Рид Буше, признанный лигой лучшим снайпером в декабре, получил персональный приз и сертификат на сумму 1 миллион рублей на благотворительность. Хоккеист направил эти деньги благотворительному фонду «Дети России» для помощи онкоцентру.

По словам директора хоккейного клуба «Автомобилист» Максима Рябкова, такие мероприятия давно обрели поддержку у фанатов команды, администрации и спортсменов. «Спорт и благотворительность – это, по сути, похожие сферы. Везде нами движет участие, стремление быть лидером, не забывая об уважении к соперникам и помощи соратникам. Сегодня добрые дела и помощь для нас – это важная часть спортивного процесса, которая помогает объединять сообщество «Автомобилиста», – сказал он.

Сбор средств на покупку оборудования для лаборатории детского онкоцентра ОДКБ Екатеринбурга продолжается. В ближайшее время хоккейный клуб проведет несколько аукционов, где в качестве лотов будут представлены уникальные игровые свитера с автографами игроков.

«Добрые дела наполняют радостью. Помогают на пути к самым далеким и, кажется, недостижимым целям. Помогают обрести уверенность и силы для важных побед. Спасибо, что именно такой выбор – помогать ближнему – сделали игроки, гости, фанаты, руководство Хоккейного клуба «Автомобилист». Мы вновь совершили общее большое доброе дело», – отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

За семь лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра ХК «Автомобилист» и фонд «Дети России» собрали более 9,8 миллиона рублей на обновление технологической базы клиники.

