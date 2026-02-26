На Урале прошел первый форум учителей православной культуры

В Свердловской области стартовал первый образовательный форум преподавателей школьной дисциплины «Основы православной культуры». Это уникальный для России опыт. Пилотный проект уже оценил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который также является председателем синодального отдела религиозного образования.

На форуме собрались три десятка педагогов из уральских школ, каждый из преподавателей прошел конкурсный отбор.

Екатеринбург, Елена Сычева

