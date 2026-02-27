Уральские трассы засыпало снегом. Резко возрос риск ДТП

Сегодня с утра в Свердловской области местами пошел сильный снег, видимость на дорогах ограничена, возросла опасность ДТП.

Как сообщает пресс-служба областной ГАИ, свежий снег падает на наледь, что сильно осложняет управление транспортными средствами.

Автоинспекторы призвали водителей снизить скорость до минимальных значений, обеспечивающих безопасность движения, а также полностью исключить выезды на полосу встречного движения. Особое внимание следует уделить соблюдению безопасной дистанции, исключению резких торможений и маневрирования.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости проявления максимальной осторожности. Водителям необходимо использовать фары, не отвлекаться на мобильные телефоны и иные гаджеты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

