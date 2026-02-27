В лесах на белорусской границе поймали сутенера из Екатеринбурга

В Екатеринбурге осужден Владимир Передерий, который несколько лет назад организовал в Академическом районе салон по оказанию интимных услуг. После того как незаконный бизнес прикрыли, гражданин полтора года скрывался.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, «массажный салон» Передерий открыл в январе 2020 года. Он арендовал нежилое помещение, разместил в интернете объявления о найме девушек на работу «массажистками», а также давал рекламу самого салона, прямо указывая на оказание платных сексуальных услуг. Около 40% от выручки Передерий отдавал девушкам, 10% – администраторам, остальное забирал себе.

В июне 2020 года полиция провела в салоне «контрольную закупку», после чего в отношении хозяина было возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией. Передерий скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Через полтора года он был задержан в московском метрополитене, но через 48 часов его отпустили, и он снова скрылся. В августе 2025 года фигуранта задержали пограничники – он пытался уйти в Белоруссию.

В суде Передерий пояснил, что покинул Екатеринбург из-за угроз со стороны неустановленных лиц. А когда ему удалось уйти от московских полицейских, он решил не упускать шанс и поехал на заработки в Белоруссию. Границу пересекал рядом со Смоленском, но, понимая, что находится в розыске, пошел не через официальный пункт пропуска, а лесом, где и попался пограничникам.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, отметив, что прекратил работу салона сразу после визита правоохранителей.

В итоге Передерий приговорен к 1 году 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

