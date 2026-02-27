Пожарные спасли от огня Простоквашино

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в СНТ «Простоквашино» (деревня Боярка Заречного района).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, огнем повреждены кровля, перекрытие, стены, домашнее имущество в частном жилом доме. Площадь пожара составила 100 кв. м. Возгорание ликвидировали за 55 минут 10 пожарных и четыре единицы техники.

По той же причине сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Академика Ландау сгорел строительный вагончик. Площадь пожара составила 20 кв. м, его тушили 11 минут 6 пожарных и 2 единицы техники.

Заречный, Елена Владимирова

