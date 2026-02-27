Колея и автомобилисты-эгоисты: снегопад в Екатеринбурге нарушил работу служб

В Екатеринбурге продолжают разбираться с последствиями снегопада, который начался еще в конце прошлой недели. Неожиданно обильные осадки доставили много неприятностей и коммунальщикам, и простым горожанам.

По общему правилу, за территорию отвечает тот, кому она принадлежит. Так расчисткой снега на тротуарах и дорогах занимаются администрации районов вместе с дорожно-эксплуатационными управлениями. В их же ведении находятся, как правило, выезды из дворов. А вот территория у жилых домов обычно относится к многоквартирникам, принадлежит жильцам и, соответственно, бремя обслуживания лежит на них – точнее, на нанятых владельцами управляющих компаниях или ТСЖ. Если во дворе образовалась колея, то в таком случае имеет смысл звонить в свою УК, а не представителям городских властей. Если завален проезд от двора до дороги общего пользования – это уже сигнал местной управе.

При этом и коммерческие, и муниципальные коммунальщики объясняют: в борьбе с сильными снегопадами они пока будут в команде догоняющих. В городе достаточно техники, а вот рабочих рук не хватает. Это касается как дворников, так и трактористов-грейдеристов. Последних, в частности, стало существенно меньше после начала транспортной реформы в Екатеринбурге – в общественном транспорте посулили более высокие зарплаты.

Отметим, отдельная боль для работников сферы ЖКХ – это автомобилисты, которые паркуют машины во дворах и вдоль дорог, иногда – в два-три ряда. В таком случае уборка снега становится либо неэффективной, либо вообще невозможной. «У нас вышла техника на такой вот заставленный двор на Эльмаше. Автомобилистов предупредили через домовой чат, через «Госуслуги», даже объявления распечатывали и на лобовом под дворниками оставляли – с датой, когда будет уборка. Несколько машин не убрали. В итоге теперь нам жалобы пришли, что прошел трактор, почистил дорогу, а им снега под колеса насыпало и пришлось потом откапывать машину. И кто виноват?» – возмущается представитель одной из городских управляющих компаний.

Аналогичная ситуация и в центре, где с парковочными местами еще сложнее – особенно днем, в рабочие часы. Кое-где колея настолько глубока, что она становится опасной даже для пешеходов. «У меня ребенок чуть ногу не сломал, просто идя по улице Шейнкмана. Нога попала в колею в выезде из двора, скользко там, он упал, сильно ударился», – рассказывает жительница Ленинского района Эльза.

Из-за занесенных снегом дворов и равнодушия автомобилистов, которые фактически препятствуют расчистке, трудно приходится и различным службам – от скорой до мусоровозов. «У кого-то беда, что мусор вовремя не вывезли, машина не может проехать по колее. Но мусор-то рано или поздно вывезут. У нас к дедушке с инсультом не могла доехать скорая. Счет идет на минуты, а девушки-врачи вынуждены были от угла дома пешком по морозу бежать. Просто потому, что тут колея, там запарковано все, водитель орет, что машину выбрасывает на эти оставленные вдоль дороги автомобили. Слава богу, что все обошлось. Но как мы с соседом деда на носилках тащили по льду до машины – это я никогда не забуду», – добавляет житель Верх-Исетского Василий.

Екатеринбург

