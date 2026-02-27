Уральцам покажут «Приключения Александра II в Екатеринбурге»

Музей истории Екатеринбурга открывает выставку, посвященную российскому царю-реформатору Александру II. Будучи цесаревичем, он пять дней пробыл в Екатеринбурге, оставив свой след в истории города. Новый проект приурочен к двум историческим датам: в 2026 году исполняется 165 лет с момента выхода Манифеста об отмене крепостного права и 145 лет со дня трагической гибели императора в результате покушения.

Выставка «Приключения Александра II в Екатеринбурге» открывается 6 марта на площадке «Дом Качки» (Карла Либкнехта, 26). Сотрудники музея воспроизвели маршрут пребывания 21-летнего цесаревича Александра Николаевича в столице Урала и ее окрестностях, взяв за основу журналистское расследование XIX века, предпринятое пермяком Александром Дмитриевым. В 1837 году Александр совершал большое путешествие по России. Пятидневный визит цесаревича и его наставника Василия Жуковского в уездный Екатеринбург, с 26 по 30 мая, был насыщен событиями и впечатлениями. В литейном цехе ВИЗа высокому посетителю поднесли «ковш с горячим чугуном, из которого наследник отлил два портрета августейших своих родителей, взятые им с собою». В гвоздарной фабрике будущий царь сделал кровельный гвоздь, который поместили в специальное хранилище.

При жизни монарха именем Александра были осенены несколько важных институций в городе – от богадельни до мужской гимназии. На гибель царя Екатеринбург, как и многие другие города, откликнулся воздвижением часовни Александра Невского. В 1884 году по инициативе Олимпия Клевакина, бывшего работника Екатеринбургского монетного двора, была открыта подписка на сооружение памятника Александру II – «в память о 19 февраля и 8 марта 1861 года».

Именно 8 марта был опубликован закон, определяющий условия освобождения мастеровых от «обязательного труда». Для горнозаводского края он сопоставим по значению с отменой крепостного права, поэтому сюжет лег в основу второй части экспозиции, посвященной реформам Александра II.

«Отмена крепостного права, реформа местного самоуправления, создание новой системы судоустройства в стране, модернизация вооруженных сил, позволившая от поражения в Крымской кампании 1853-1856 годов прийти к победе в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов – значением реформ Александра II невозможно пренебречь. Они изменили страну, дав ей новый импульс и вектор развития! Поэтому вполне логично, что музей истории Екатеринбурга обратился к этой странице прошлого», – отметил директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

История появления в Екатеринбурге памятника царю-реформатору напоминает роман-авантюру. Потребовалось почти 20 лет, прежде чем в 1906 году монумент был поставлен на центральной городской площади. Маршрут самой выставки символично повторяет путь императора: экспозиция открывается фотографическим видом Московской заставы, через которую экипаж наследника въезжал в город в 1837-м, а финалом становится инсталляция с памятником на Кафедральной площади. В 1918 году, после революции, памятник Александру II отправили на переплавку на Верх-Исетский завод.

