Врачи ввели Николая Коляду в медикаментозный сон

Режиссер и драматург Николай Коляда находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи ввели пациента в медикаментозный сон. Состояние основателя «Коляда-театра» оценивается как тяжелое, сообщает издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.

68-летнему артисту стало плохо в его квартире днем 25 февраля. Его госпитализировали и поместили в реанимацию одной из больниц города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

