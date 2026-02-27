российское информационное агентство 18+

Пятница, 27 февраля 2026, 11:37 мск

В мэрии рассказали, какие цветы высадят на клумбах

В этом году в Екатеринбурге высадят более 45 тысяч квадратных метров цветников. Для украшения города будут использовать те виды растений, которые хорошо себя чувствуют в уральском климате: шафран, петуния, тагетес, сальвия, бальзамин, бегония, цинерария.

«В этом году силами МБУ «Зеленстрой» и районными администрациями будет высажено более 45 тысяч квадратных метров цветников. На высадку и содержание в течение сезона суммарно выделено около 70 миллионов рублей», – рассказали «Новому Дню» в мэрии.

Там добавили, что ежегодно за счет городского бюджета в Екатеринбурге обустраивают более 5,5 га цветников – в эту площадь входят и клумбы муниципальных учреждений.

Екатеринбург, Дарья Деменева

