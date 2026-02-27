К 8 Марта на Урал завезли полмиллиона литовских цветов

Перед Международным женским днем в Екатеринбург завезли 544 тысячи срезов цветов и декоративной зелени из Литвы. В продаже теперь появятся розы, хризантемы, альстромерии, гипсофилы, ранункулюсы и орхидеи.

Специалисты Екатеринбургского филиала ВНИИЗЖ проверили партию цветов. После досмотра, отбора проб и лабораторной экспертизы карантинных объектов не обнаружено. Со склада временного хранения цветы разъехались по магазинам.

В региональном управлении Россельхознадзора уточнили, что всего с 1 января по 27 февраля в Свердловскую область ввезли около 7 миллионов цветов из Израиля, Кении, Колумбии, Нидерландов, Эквадора и Китая.

Екатеринбург, Дарья Деменева

