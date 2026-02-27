У жительницы села конфисковали долю в жилом доме за фиктивную регистрацию мигрантов

В Белоярском районе осуждена местная жительница, которая фиктивно регистрировала в своем доме иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с декабря 2024 года по май 2025 года женщина из села Косулино за деньги поставила на учет в своем доме 7 иностранных граждан, зная, что на самом деле они там проживать не будут.

Белоярский районный суд приговорил женщину к штрафу в размере 130 тыс. рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства имущество обвиняемой в виде 3/4 доли на земельный участок и жилой дом.

Белоярский, Елена Владимирова

