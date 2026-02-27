«Библионочь» пройдет 18 апреля. Стала известна тема акции

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 18 апреля. В этом году акция будет посвящена единству народов России.

«Одно из главных культурно-просветительских событий страны состоится уже в 15-й раз. В Год единства народов России тема акции – «Единство народов – сила России!», – сообщила в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Гости «Библионочи» по традиции смогут посетить выставки, ярмарки, поэтические чтения, тематические экскурсии, творческие встречи, лекции, мастер-классы, концерты и театрализованные представления. В прошлом году в Свердловской области 665 библиотек провели 2425 мероприятий, акцию посетили более 56 тысяч человек, в том числе 24,6 тысячи детей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

