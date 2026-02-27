На Режевском тракте водитель без прав погиб в лобовом столкновении

Сегодня, 27 февраля, в 6 часов утра на 53-м километре Режевского тракта столкнулись ВАЗ-2115 и Lada Granta.

По информации региональной ГИБДД, 31-летний водитель «пятнадцатой» на большой скорости выехал на встречку, где столкнулся со встречным авто. В результате мужчина скончался на месте от полученных травм, его 33-летний пассажир госпитализирован с тяжелейшими травмами. Известно, что оба не были пристегнуты ремнями безопасности, а у водителя не было прав.

Водитель и 40-летняя пассажирка Lada Granta получили травмы различной степени тяжести, медики оказывают им необходимую помощь.

По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

