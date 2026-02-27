В Екатеринбурге объявлена ракетная опасность

В Екатеринбурге сработали уличные системы оповещения. Жители города услышали звуковой сигнал и объявление дежурного оператора.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале сообщил, что в регионе объявлен режим ракетной опасности.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности». Важно! Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотники. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112», – говорится в публикации главы региона.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

