В Свердловской области дан отбой ракетной опасности

В Свердловской области отменен режим «ракетная опасность». Он был впервые объявлен в регионе и длился примерно 1 час 20 минут.

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области!», – сообщил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале.

Екатеринбуржцы сообщают, что после рассылки МЧС школы и детсады закончили уроки и занятия досрочно. Родителей попросили забрать детей. Школьников не выпускали на улицу, пока за ними не придут.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

