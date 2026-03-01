«Уральские авиалинии» на 1 марта отменили все рейсы в Дубай и из него

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила на 1 марта вылет всех рейсов в аэропорт Аль-Мактум в Дубае и обратно.

«В связи с продлением ограничений на выпуск/прием воздушных судов в аэропортах ОАЭ авиакомпания вынужденно отменяет все рейсы из/в аэропорта Дубая Аль-Мактум за сегодня, 1 марта», – говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Напомним, что аэропорт Дубая закрылся в субботу. После прилета иранского БПЛА в здании порта начался пожар. Утром в воскресенье он все еще не был ликвидирован. Туристы в Дубае активно делятся в соцсетях кадрами, на которых видно черный столб дыма, поднимающийся над аэропортом.

Екатеринбург, Елена Васильева

