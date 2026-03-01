Средний Урал встречает весну двадцатиградусными морозами

В первую весеннюю неделю в Свердловской области ожидаются морозы и сильные метели.

По прогнозу уральских метеорологов, с 2 по 4 марта температура ночью понизится до -20⁰, а при прояснении до -30…-33⁰. Днем будет -10…-15⁰, теплее всего на крайнем юго-западе региона, а холоднее – на севере области и в горах. Как минимум до среды ожидается умеренный снег, изморозь и сильные метели. На дорогах вероятны снежные заносы.

В Екатеринбурге ночью будет -16⁰, днем потеплеет до -10⁰.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

