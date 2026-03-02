«Уральские авиалинии» объявили о задержке рейсов из Сочи

По причине вводившихся вчера, 1 марта, ограничений на вылет воздушных судов из аэропортов Сочи и Краснодара авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректировала расписание на сегодня, 2 марта.
Задержаны рейсы за 1 марта:
• U6-279/280 Домодедово – Сочи – Домодедово
• U6-431/432 Домодедово – Сочи – Домодедово
• U6-322 Сочи – Екатеринбург
• U6-110 Краснодар – Домодедово
• U6-7241 Сочи – Стамбул
• U6-210 Краснодар – Екатеринбург
• U6-156 Сочи – Домодедово
• U6-146 Сочи – Самара
• U6-1324 Краснодар – Челябинск
• U6-620 Челябинск – Сочи
Ушли на запасной аэродром в Грозном:
• U6-1820 Шарм-эль-Шейх – Сочи (чартер)
• U6-109 Домодедово – Краснодар
В Махачкале:
• U6-7242 Стамбул – Сочи
• U6-321 Екатеринбург – Сочи
во Владикавказе:
• U6-547 Санкт-Петербург – Сочи
• U6-145 Самара – Сочи
• U6-209 Екатеринбург – Краснодар
Задержаны из-за последствий уходов на «запасные» аэродромы и длительного ожидания открытия воздушного пространства:
• U6-1819 Сочи – Шарм-эль-Шейх (чартер)
• U6-774 Стамбул – Екатеринбург
• U6-547/548 Пулково – Сочи – Пулково
Задержаны рейсы за 2 марта:
• U6-279/280 Домодедово – Сочи – Домодедово
• U6-321 Екатеринбург – Сочи
• U6-220 Сочи – Екатеринбург
• U6-145/146 Самара – Сочи – Самара
• U6-619 Сочи – Челябинск
• U6-233 Домодедово – Сочи
В настоящее время аэропорт Сочи возобновил работу и начал отправку рейсов согласно очередности. Актуальный статус рейсов можно отслеживать на онлайн-табло аэропортов и сайтах авиакомпании.
Екатеринбург, Елена Владимирова
© 2026, РИА «Новый День»