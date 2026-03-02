«Уральские авиалинии» объявили о задержке рейсов из Сочи

По причине вводившихся вчера, 1 марта, ограничений на вылет воздушных судов из аэропортов Сочи и Краснодара авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректировала расписание на сегодня, 2 марта.

Задержаны рейсы за 1 марта:

• U6-279/280 Домодедово – Сочи – Домодедово

• U6-431/432 Домодедово – Сочи – Домодедово

• U6-322 Сочи – Екатеринбург

• U6-110 Краснодар – Домодедово

• U6-7241 Сочи – Стамбул

• U6-210 Краснодар – Екатеринбург

• U6-156 Сочи – Домодедово

• U6-146 Сочи – Самара

• U6-1324 Краснодар – Челябинск

• U6-620 Челябинск – Сочи

Ушли на запасной аэродром в Грозном:

• U6-1820 Шарм-эль-Шейх – Сочи (чартер)

• U6-109 Домодедово – Краснодар

В Махачкале:

• U6-7242 Стамбул – Сочи

• U6-321 Екатеринбург – Сочи

во Владикавказе:

• U6-547 Санкт-Петербург – Сочи

• U6-145 Самара – Сочи

• U6-209 Екатеринбург – Краснодар

Задержаны из-за последствий уходов на «запасные» аэродромы и длительного ожидания открытия воздушного пространства:

• U6-1819 Сочи – Шарм-эль-Шейх (чартер)

• U6-774 Стамбул – Екатеринбург

• U6-547/548 Пулково – Сочи – Пулково

Задержаны рейсы за 2 марта:

• U6-279/280 Домодедово – Сочи – Домодедово

• U6-321 Екатеринбург – Сочи

• U6-220 Сочи – Екатеринбург

• U6-145/146 Самара – Сочи – Самара

• U6-619 Сочи – Челябинск

• U6-233 Домодедово – Сочи

В настоящее время аэропорт Сочи возобновил работу и начал отправку рейсов согласно очередности. Актуальный статус рейсов можно отслеживать на онлайн-табло аэропортов и сайтах авиакомпании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

