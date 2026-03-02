16-летний подросток арестован за попытку теракта

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 16-летнему подростку, обвиняемому в покушении на террористический акт.

Как сообщили в пресс-службе суда, в феврале на станции «Екатеринбург-Сортировочный» и участке перегона «Палкино» Свердловской железной дороги неустановленные лица совершили попытку поджога пункта параллельного соединения, предназначенного для электроснабжения контактной сети железнодорожного полотна. Вскоре был задержан 16-летний юноша. По версии следствия, он действовал под руководством куратора за обещанное вознаграждение.

С учетом обстоятельств дела и характеристики обвиняемого суд поместил его под стражу до 24 апреля 2026 г. включительно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

