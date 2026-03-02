Из Кольцово отменены и задержаны рейсы в Краснодар, Сочи, Питер и Москву

Из аэропорта Кольцово задерживаются несколько рейсов разных авиакомпаний: в Москву, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург. Сбои в расписании у «Аэрофлота», «Победы», «России», и т.д. Минувшей ночью из-за угрозы БПЛА аэропорты Адлер (Сочи) и Пашковский (Краснодар) не принимали и не выпускали рейсы. В Москве сильный туман.

Добавим, также на онлайн-табло Кольцово информация об отмененных рейсах в Дубай и Шарджу – небо над Ираном закрыто из-за конфликта в Персидском заливе.

Екатеринбург, Елена Сычева

