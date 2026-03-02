В мэрии Екатеринбурга назвали даты общегородских субботников

Ежегодный месячник чистоты в Екатеринбурге пройдет с 1 по 30 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот период службы благоустройства очистят от мусора, льда и снега дороги, парки, леса, дворы, площадки у памятников, больниц, школ, детских садов, учреждений культуры и спорта; отремонтируют и покрасят уличные урны, светофоры и дорожные знаки; очистят ливневую канализацию.

17 и 24 апреля объявлены общегородскими Днями чистоты. В эти дни в Екатеринбурге пройдут масштабные субботники. Жители выйдут в парки, дворы и общественные территории, чтобы собрать листву и мусор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

