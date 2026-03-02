У уральца, задолжавшего почти 11 млн рублей, забрали БМВ Х5, когда он обедал в ресторане

Уралец с большим долгом лишился машины, когда обедал в центре Екатеринбурга.

Судебные приставы Екатеринбурга разыскали и арестовали БМВ X5 мужчины, который оказался должен другому человеку 10 млн. 700 тысяч рублей. Поскольку должник не торопился погашать задолженность, судебные приставы разыскали его БМВ Х5, он был припаркован у ресторана на улице Ленина в центре Екатеринбурга. Должник там обедал. Поскольку мужчина знал, что его ищут приставы, сопротивления им он не оказал и отдал ключи от БМВ добровольно.

В отношении транспортного средства был составлен акт описи и ареста имущества, автомобиль был эвакуирован на специализированную автостоянку под ответственное хранение взыскателя. В случае, если должник не преступит к погашению задолженности, автомобиль будет передан на оценку и реализацию. Однако мужчина выразил желание с долгами рассчитаться и автомобиля не лишаться, но пока оплату не произвел, отметили в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube