В поселке Исеть появился новый зал для занятий самбо

В поселке Исеть (Верхнепышминский городской округ) открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он возведен по проекту ФОКа «Кедр», который успешно функционирует в поселке Кедровое. Внутри обустроены три зала: один универсальный, а также два специализированных – для занятий силовыми видами спорта и борьбой. Инфраструктура ФОКа продумана до мелочей: предусмотрены раздевалки и душевые, оборудована зона для хранения спортивного инвентаря. Особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан: для них созданы отдельные раздевалки и туалетные комнаты, установлен лифт.

«На одном из мониторингов координатор проекта «Выбор сильных» в регионе Алексей Свалов предложил оборудовать в ФОКе «Исеть» борцовский зал. Самбо всегда был опорным видом спорта для нашего города, благодаря которому Верхнюю Пышму знают далеко за пределами Свердловской области. Поэтому мы с удовольствием поддержали предложение Алексея Германовича открыть зал самбо», – рассказал глава ГО Верхняя Пышма Иван Зернов.

«Я вот подумал, а с чего начинается Родина? А Родина начинается как раз вот с таких хороших дел, хороших впечатлений, добрых отношений и понимания того, что наша молодёжь в надежных руках», – отметил на открытии объекта директор по персоналу и общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский.

Тимур Галлямов, двукратный чемпион мира по самбо, который приехал на открытие в качестве приглашенного гостя, рассказал, что юным самбистам очень повезло с тренером: «Алексей Клюкин – мастер международного класса по самбо. Это человек с огромным опытом и любовью к своему делу. Ранее он работал в школе №25 и сегодня на открытии его воспитанники выступили с показательными выступлениями. Это просто загляденье!».

«Я благодарен проекту «Выбор сильных» за возможность развивать самбо и проект «Самбо в школу!» в поселке Исеть. Уверен, успехи моих воспитанников не заставят себя долго ждать», – сказал директор ФОК Исеть Алексей Клюкин.

Алексей Свалов, координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области, отмечает, что строительство ФОКа и открытие секции самбо стали возможными благодаря командной работе: «В рамках проекта «Выбор сильных» мы приобрели борцовский ковер. Зал в ФОКе стационарный, еще до открытия в секцию записалось 20 ребят. Тренировать их будет обладатель Кубка России и Мира по самбо Алексей Клюкин. Он же и возглавит физкультурно-оздоровительный комплекс. Уважаемые взрослые, приводите детей в секции. Спорт, в первую очередь, формирует характер».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube