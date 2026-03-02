В Первоуральске закрылся трубопрокатный цех

Первоуральский новотрубный завод сокращает производство после реорганизации Трубной металлургической компании. В середине февраля на предприятии закрылся трубопрокатный цех № 1, проработавший 90 лет. В паблике «Нетипичный Первоуральск» опубликовано видео, на котором рабочие прощально машут руками под заводской гудок – так завершилась последняя рабочая смена в первом цехе. Как рассказали «Новому Дню» местные жители, цех № 1 был законсервирован на два года. По их предположениям, впоследствии производственное здание будет снесено.

«Новый День» обратился в пресс-службу ПНТЗ с просьбой прокомментировать ситуацию. На предприятии подтвердили частичное сокращение производства.

«На фоне общей ситуации в отрасли производственная программа предприятия скорректирована, запланирована приостановка некоторых агрегатов, продукция которых сегодня не востребована. О ситуации проинформированы городские власти и руководство региона. Персонал одного из подразделений ПНТЗ будет перераспределен между площадками ТМК в Первоуральске и Свердловской области в целом. Сотрудникам предлагается работа на новых участках и предприятиях ТМК в зависимости от их компетенций с сохранением социальных гарантий. Также компания предоставляет возможность бесплатно приобрести новую востребованную профессию благодаря программам корпоративного университета», – сообщили в пресс-службе завода.

Напомним, Трубная металлургическая компания (до марта 2022 года принадлежала уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому) к январю 2026 года провела оптимизацию. Юридические лица Первоуральского новотрубного завода, Северского трубного завода в Полевском и Синарского трубного завода в Каменске-Уральском были ликвидированы. Предприятия сейчас работают в статусе филиалов ТМК.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

