В Екатеринбурге началась запись в загородные лагеря на летние каникулы

Сегодня, 2 марта, в Екатеринбурге начался прием заявлений на получение путевки в загородные оздоровительные лагеря в период летних каникул.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подать заявление до 9 марта можно через портал госуслуг или в любом отделении МФЦ.

В этом году в период летних каникул в каждом загородном лагере будет проведено не менее 6 смен, из них одна 21-дневная оздоровительная, одна 7- или 10-дневная, остальные смены продлятся по 14 дней.

Следующий прием заявок от родителей – в лагеря с дневным пребыванием – пройдет с 16 по 23 марта.

В этом году в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 32 тысячи екатеринбургских школьников, в загородных лагерях – более 31 тысячи ребят и 5 тысяч детей – в санаториях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

