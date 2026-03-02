Мэр предложил переделать газету «Режевская весть» в Rezh Today

Администрация города Реж задумалась о том, чтобы переделать газету «Режевская весть» в Rezh Today.

Как сообщает «Коммерсант», должно пройти обновление газеты «Режевская весть», а на ее базе будет создан аналог Russia Today, главным редактором которого является Маргарита Симоньян. Обо всем этом рассказал в интервью «Ъ-Урал» мэр Евгений Чепчугов. «Например, Rezh Today, который бы выпускал актуальные новости и привлекал большее количество читателей, нежели обычный официальный печатный орган администрации»,– пояснил градоначальник.

Господин Чепчугов добавил, что городской газете также следует перенять стандарты журнала «Эксперт», который освещает темы экономики, науки и выпускает «материалы на злобу дня». «К этому хотелось бы подойти и с «Режевской вестью» и ее редактором Еленой Гороховой, это команда профессионалов»,– подчеркнул он.

Газета «Режевская весть» начала выходить под названием «Большевик» в апреле 1930 года, в 1953 году ее переименовали на «Правда коммунизма». С 1990 года издание стало носить название «Режевская весть», ее главным редактором была Татьяна Мерзлякова (сейчас.– уполномоченный по правам человека в Свердловской области). Как сказано на сайте издания, в 1992 году редакция газеты одной из первых в России выиграла американский гранд, получив компьютерное оборудование для выпуска газеты.

Любопытно, что мысль назвать газету по-английски пришла в голову Евгению Чепчугову на фоне вступивших с 1 марта 2026 года обновленных требований к содержанию вывесок, ценников, меню и другой публичной информации. Согласно 168-ФЗ, теперь тексты должны быть на русском языке.

Реж, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube