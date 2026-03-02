На вокзале Екатеринбурга открылась «весенняя почта»

В преддверии Международного женского дня «Почта России» и Свердловская железная дорога запустили праздничную акцию «Отправь весеннюю открытку». На вокзале в Екатеринбурге 2 и 3 марта любой пассажир сможет бесплатно отправить поздравление с 8 Марта в любую точку мира.

Два необычных почтовых отделения будут работать с 16:00 до 20:00 в центральном холле на втором этаже. Открытки с весенним посланием можно будет получить у волонтеров и опустить в почтовый ящик. Кроме того, в дни акции открытки будут раздавать и в электричке «Финист» № 7073 «Екатеринбург – Нижний Тагил».

«Почта России» доставит бесплатно все открытки адресатам в любой уголок России и мира. Главное условие – не забыть указать точный адрес и индекс (его можно уточнить на сайте или в мобильном приложении компании). «Наша акция – это мост, который соединит города и сердца. Вместе со Свердловской магистралью мы хотим напомнить, что бумажное письмо или открытка – это не просто слова, а маленький праздник, который можно подержать в руках», – отметила директор группы регионов Урал «Почты России» Наталья Алемасова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

