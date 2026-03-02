Теннисисты академии «Гринвич» начали международный сезон 2026 года с призовых результатов

Воспитанники детской академии тенниса «Гринвич» открыли международный сезон 2026 года серией призовых выступлений на турнирах ITF Junior и Tennis Europe, подтвердив высокий уровень подготовки и высокие позиции в национальных рейтингах.

В январе на турнире ITF J60 Oberpullendorf (Австрия) Елизавета Налесник – 13-я ракетка России до 17 лет (тренер – Виктор Удачин) – вышла в финал одиночного разряда, что стало уверенным стартом сезона для спортсменки.

В феврале на турнирах категории ITF J100 в Блумфонтейне и Потчефструме (ЮАР) Елизавета Налесник вышла в финалы парного разряда. Турниры уровня J100 отличаются более высоким уровнем конкуренции и рейтинговой значимостью.

Ярко проявила себя Ева Мисько – 22-я ракетка России до 18 лет. Январские турниры в Египте стали для нее первыми международными стартами в карьере. На турнире ITF J30 Ismailia (Египет) Ева завоевала свой первый титул ITF Junior, одержав победу в парном разряде. Неделей позже – на турнире ITF J30 Tawfikia (Египет) – спортсменка вышла в финал одиночного разряда и вновь стала победительницей в паре. Тренер Евы – Николай Горелкин. Для дебютного международного выезда такой результат стал значимым этапом в профессиональном развитии спортсменки.

Более юные спортсмены также динамично начали 2026 год на международной арене. Так в феврале две недели подряд на турнирах Tennis Europe 14&U Winter Cup 1 и Winter Cup 2 в Цахкадзоре (Армения) победу и серебро в парном разряде взяла Владислава Слелина – 35-я ракетка России до 15 лет (тренер – Николай Горелкин).

Тем временем, лауреат гранта Детской академии тенниса «Гринвич» Савелий Гуров – 4-я ракетка России до 13 лет – завоевал серебро в одиночном разряде и одержал победу в парном разряде на турнире Tennis Europe 12&U Approach Te Junior Tour Indoor 2026 в Нидерландах.

Международный соревновательный цикл продолжается. Сейчас Елизавета Налесник продолжает выступления на турнирах ITF в Южной Африке. Савелий Гуров участвует в турнире Tennis Europe во Франции. Международные достижения начала 2026 года стали логичным продолжением успешного выступления свердловских спортсменов на командных первенствах России осенью 2025 года. Тогда сборные региона, основу которых составили воспитанники академии тенниса «Гринвич», включая Елизавету Налесник, Савелия Гурова, Владиславу Слелину и Еву Мисько, установили рекорд региона: три золотые медали во всех возрастных категориях среди девушек и серебряную медаль среди юношей до 13 лет.

Напомним что в октябре 2025 года академия «Гринвич» отметила пятилетие. За этот срок в Екатеринбурге сформировалась устойчивая экосистема, позволяющая готовить спортсменов, способных конкурировать не только на национальном, но и на международном уровне. Как отмечает управляющая академией «Гринвич» Дарья Токаревских, ключевым фактором прогресса стала созданная конкурентная среда: «Мы не были фаворитами в каждом отдельном матче, но смогли выиграть благодаря слаженности и глубине состава. Это не случайность, а результат ежедневной работы: когда на тренировках дети играют с равными или более сильными соперниками, они учатся побеждать в любой ситуации. Мы гордимся, что спортсмены из Екатеринбурга и ребята, приехавшие к нам из других регионов, находят здесь условия для роста и подтверждают свой уровень на выездах».

Одним из ключевых элементов долгосрочной стратегии академии является собственная грантовая программа. Владислава Слелина и Савелий Гуров входят в число лауреатов гранта, который покрывает значительную часть расходов на тренировочный процесс для ведущих юниоров. Эта модель позволяет спортсменам сосредоточиться на прогрессе, не отвлекаясь на финансовые вопросы, и формировать карьеру на годы вперёд. Кроме того, для игроков, входящих в топ-30 российского рейтинга (РТТ) в своей возрастной категории, в академии действует динамическая система скидок. Это создает дополнительные стимулы для роста и удерживает талантливую молодёжь в родном регионе, предлагая им условия, сопоставимые со столичными школами. Таким образом, успехи на международной арене в начале 2026 года – это закономерный итог выстроенной вертикали: от набора самых юных спортсменов и первых шагов до создания конкурентной среды на соревновательном уровне, поясняют в академии тенниса «Гринвич».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube