На Урале похолодает до -35

В Свердловской области на этой неделе снова похолодает. Местами температура воздуха опустится ниже -30 °C.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, с 3 марта осадки в регионе ослабеют и вновь станет холоднее (на севере -27…-33°). Затем с приближением очередного циклона снегопады в южных районах области усилятся. Начавшаяся неделя обещает 9-14 мм осадков.

В ночь на 3 марта ожидается -16…-21°, на севере -24…-29°, на крайнем севере до -34°, днем -12…-17°, на крайнем юго-западе до -7°, на крайнем севере до -22°. В Екатеринбурге ночью небольшой снег, -17, днем умеренный снег, -13°.

В ночь на 4 марта – облачно, небольшой, местами умеренный снег, в горах до сильного, метель. Ветер северный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -20…-25°, на юго-западе -12…-17°, на крайнем севере до -35°, днем -9…-14°.

5 марта – облачно с прояснениями, небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура ночью -20…-25°, на крайнем юге до -15°, на крайнем севере до -35°, днем -8…-13°, на севере до -18°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

