Организатора новогоднего шоу оштрафовали за откровенный танец Снегурочек

В Нижнем Тагиле мировой судья выписал штраф постановщице новогоднего шоу, которое показали 21 декабря 2025 года во Дворце детского и юношеского творчества.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, шоу студии МДТ «Кино Елка» было задумано как развлечение для всей семьи, что было подчеркнуто на афишах и в анонсах в социальной сети «ВКонтакте». В программе мероприятия были различные номера, в том числе танец нескольких девушек в костюмах Снегурочек, который зрители посчитали чрезмерно откровенным.

Некоторые зрители выразили свое недовольство, считая, что подобные номера не подходят для детской аудитории и поэтому организаторы шоу должны были установить возрастные ограничения для посещения мероприятия.

Ситуация привлекла внимание прокурора, который возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.17 КоАП РФ «Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью или развитию» в отношении организатора мероприятия.

Организатор шоу свою вину признала в полном объеме. Она утверждала, что лично просматривала костюмы и номера для шоу, однако номер со Снегурочками, к сожалению, остался без должного контроля. Женщине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 7 000 рублей.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

