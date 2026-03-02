Волонтер попал в больницу после уборки отравы, рассыпанной догхантерами у детского сада

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью местного жителя – волонтера, который убирал с улицы отраву, рассыпанную догхантерами.

«После осуществления уборки мужчина почувствовал себя плохо, в связи с чем ему потребовалась квалифицированная медицинская помощь. Отмечается, что признаки ухудшения состояния здоровья были отмечены и у других волонтеров, работавших вместе с пострадавшим. С целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

28 февраля об инциденте рассказал телеграм-канал Ural Mash. По его информации, волонтер и его супруга убирали со снега отраву рядом с детским садиком на Белинского. Вещество прожгло перчатки, и оба надышались парами. Через полтора часа мужчине стало плохо, у него начались судороги. Приехала скорая. Сейчас волонтер в реанимации на ИВЛ с поврежденными легкими, печенью и почками.

Екатеринбург, Елена Владимирова

