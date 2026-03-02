На трассе М-12 погиб водитель в результате столкновения трех грузовиков (ФОТО)

На трассе М-12 «Восток», соединяющей Ачит и Екатеринбург, сегодня в 8 часов утра произошла смертельная авария с участием трех грузовых машин.

По данным Госавтоинспекции, 55-летний водитель «Вольво» пытался перестроиться и столкнулся с попутным ГАЗ-САЗ-2505-10. От полученного удара самосвал ГАЗ откинуло на стоящий справа грузовой автомобиль «Скания». За рулем ГАЗ находился 51-летний мужчина. Он получил тяжелые травмы и бригадой скорой помощи был доставлен в реанимационное отделение Красноуфимской районной больницы. Спустя несколько часов после аварии пациент скончался.

Автоинспекторы выяснили, что погибший проживал в Тюмени, его стаж вождения составлял 23 года. Водителя «Вольво» проверили на состояние алкогольного опьянения. Тест показал, что мужчина трезв. Его водительский стаж составляет 38 лет. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств столкновения грузовых машин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube