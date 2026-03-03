На Екатеринбург движется мощный циклон со снегом

На Екатеринбург движется мощный циклон Doreena, который принесет обильные снегопады. Уже сегодня ближе к вечеру осадки усилятся. «Пик снегопадов придется на ночь среды, вообще же, циклон обеспечит осадками территорию области вплоть до четверга. Без снега останется только крайний север области (севернее Серова), наиболее существенные осадки придутся на юго-запад области (до 10 мм)», – сообщил канал «Погода в Екатеринбурге».

Напомним, предыдущие аномальные снегопады обрушились на Екатеринбург в середине февраля. Тогда спрос на аренду тракторов вырос в 8 раз, однако даже центральные улицы города все равно были завалены снегом.

Екатеринбург, Елена Сычева

