Иосиф Сталин и Екатерина Великая под руководством Чака Норриса похищали деньги у пенсионеров

В Полевском осуждена шайка из 13 курьеров, которые работали на украинский кол-центр: приезжали к жертвам, преимущественно пожилым людям, и забирали у них наличные деньги для своих заказчиков. Мошенники использовали известную схему: «ваш внук (сын) устроил ДТП, нужно заплатить пострадавшим (следователю)».

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, преступное сообщество было создано в 2021 году неустановленным жителем Украины, который использовал ник Чак Норрис. Организатор сформировал два структурных подразделения. Первое занималось поиском жертв и их обзвоном. Второе состояло из курьеров, преимущественно жителей Свердловской области. Они выезжали к обманутым гражданам, забирали наличные и переводили их на подконтрольные банковские счета, открытые в АО «Тинькофф Банк».

Руководителем второго звена стал Никита Ужегов, известный соучастникам под псевдонимами: Иосиф Сталин, Антон Работа, Коба Джугашвили, Лаврентий Берия, Александр Бортников. С декабря 2021 по апрель 2022 года он лично завербовал для участия в преступлениях 12 человек, среди которых были Екатерина Великая, Андрей Довгалюк, Денис Шмидт, Садыков, Михаил Костюненков, Иван Краевский, Станислав Терехов, Николай Князев, Хамзат Масаев, Иван Соломонов, Антон Могилевец и Александр Лазарев.

За несколько месяцев шайка похитила у 50 жителей Свердловской области более 8,6 миллиона рублей.

Никита Ужегов признан виновным в создании преступного сообщничества и почти 50 эпизодах мошенничества, его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. По семи эпизодам мошенничества он оправдан.

Остальные фигуранты признаны виновными в мошенничестве и приговорены к различным срокам лишения свободы – от 5 до 9 лет. Антон Могилевец осужден условно.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших: с осужденных взысканы средства в счет возмещения ущерба на общую сумму более 8,6 млн рублей.

По трем преступлениям суд вернул дело прокурору для устранения недостатков.

Полевской, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube