В районе ТРЦ «Карнавал» пройдут антитеррористические учения

Сегодня ночью оперативный штаб в Свердловской области проведет антитеррористическое учение на территории ТРЦ «Карнавал» (Екатеринбург, ул. Халтурина, 55).

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, в связи с этим с 22:00 3 марта до 02:00 4 марта будут введены ограничения по передвижению граждан и транспорта в районе места проведения учения, ограниченного улицами Опалихинская, Толедова и Марата, а также парковкой, расположенной в районе улиц Халтурина и Качканарская.

До официального закрытия в 22:00 ТРЦ «Карнавал» будет работать в штатном режиме.

Жителям и гостям города рекомендуется заблаговременно планировать маршруты перемещения в зоне учений, следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов, при поиске сведений о ходе и результатах учения ориентироваться только на официальные источники информации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

