Украинский куратор взорвал уральца, который должен был убить одного из руководителей предприятия ОПК в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из руководителей предприятия ОПК Свердловской области.

Как сообщает Центр общественный связей ФСБ РФ, в ходе попытки задержания диверсанта его украинский куратор дистанционно активировал взрывное устройство, исполнитель погиб.

Как отмечают в ФСБ, несостоявшийся террорист – мужчина 1985 года рождения. При попытке задержания предполагаемого исполнителя, уже забравшего из схрона СВУ для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК, «украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью».

Екатеринбург, Елена Васильева

