Рейс «Уральских авиалиний» в Дубай вылетит из Кольцово сегодня в 14:50

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сегодня, 3 марта, выполнит рейс из Екатеринбурга (Кольцово) в Дубай и обратно.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, рейс U6-737 (за 3.03.26) сообщением Екатеринбург – Аль-Мактум вылетит из Кольцово в 14:50, прибудет в Дубай в 20:50. Рейс U6-738 (за 28.02 и 01.03.26) Аль-Мактум – Навои – Екатеринбург вылетит в 21:50, прибудет в Кольцово завтра в 6:30.

Полет будет выполнен на воздушном судне большей вместимости Airbus A321 с использованием обходного маршрута с дополнительной технической посадкой в Навои (Узбекистан).

Специалисты авиакомпании оповещают пассажиров только по телефону, указанному в бронировании. В случае согласия на перелет пассажир будет пересажен на рейс U6-738 на сегодня.

В первую очередь будут отправляться пассажиры, которые должны были вылететь 28 февраля, затем – за 1 марта, 2 марта. В случае отказа от перелета пассажиру предложат возврат денег.

Пассажиры отмененных рейсов в ОАЭ могут при наличии свободных мест обменять билеты на рейсы по первоначальному направлению в том же классе бронирования с вылетом в период 7-15 марта. Также можно обменять билет на рейс другого направления из списка авиакомпании с вылетом в период с 7 марта до 23 апреля (с доплатой до действующего тарифа).

По всем вопросам пассажиры могут обращаться в контакт-центр:

• 8-(800)-770-02-62 (для звонков по России);

• +7-(499)-920-22-52 (для звонков из-за границы).

Екатеринбург

