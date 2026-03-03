Это не мимоза. На Урал привезли «отвратительные желтые» цветы

В Екатеринбурге лоточники начали торговать цветами, которые традиционно привозят из южных регионов перед 8 Марта. Большинство знают их как мимозу, однако на самом деле это акация серебристая. Цена за ветку начинается от 100 рублей.

Именно эти цветы упоминал Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите», описывая первую встречу героев: «Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube