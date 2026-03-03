Процентщицы из «Москва-Сити». Как устроены фирмы нелегальных кредиторов

Телеведущий Владимир Соловьев, выступая на форуме по кибербезопасности финансов в Екатеринбурге, предложил выбрасывать мошенников из окон «Москва-Сити». «Если кому-то после нашего эфира понадобятся пароли, явки, адреса – их знают все: город Москва, «Сити», конкретные офисы. Приезжайте с грузовиками и забирайте деньги. Народ можете не забирать. Можете сразу самоходом их из окон. Так будет и надежнее, и другим пример», – предложил ведущий.

И действительно, «Москва-Сити» все чаще фигурирует в криминальной хронике – псевдотрейдеры и псевдоброкеры, мошенники из кол-центров, махинаторы с криптой, и так далее. По этому же адресу, в башнях комплекса, зарегистрированы компании, которые занимаются нелегальным кредитованием. Как правило, займы выдают в той же крипте с огромными процентами. «Дают 200 usdt, при оформлении займа оператор уточняет, что отдавать надо будет 260 usdt. По факту на счет приходит 180 usdt, так как 20 уходит на комиссию. Приходит время отдавать – а там 475 usdt, вот и считайте», – пишет в обсуждении компании на одном из профильных сайтов пользователь сервиса.

Разумеется, ни залогов, ни поручителей, ни проверок в НБКИ такие компании не имеют, так как не являются ни банками, ни МФО. Формально это вообще не кредит и не займ, а «доступ к цифровому активу». Отсюда и целевая аудитория – люди, столкнувшиеся с трудной жизненной ситуацией, которые не могут воспользоваться традиционным кредитованием, зависимые от наркотиков и игр и так далее.

Как рассказал «Новому Дню» екатеринбуржец Артем, займ в подобной конторе – DigiCash – взял его брат. Молодой человек проходит лечение от наркотической зависимости, и деньги вовремя не вернул. Теперь коллекторы компании, пользующиеся сервисами поиска личных данных (запрещены в России, их использование само по себе является уголовным преступлением), одолевают звонками всех родственников и знакомых, угрожают расправой. «Компания себя позиционирует как иностранная, мол, законы РФ не для них. Почитал отзывы про них – действуют примерно одинаково всегда. Начисляют огромные проценты, при просрочке сначала звонят должнику, потом начинают веерный обзвон всех, кого смогли найти из окружения по сервисам пробива, ставят на автодозвон и на рассылку СМС с кодами от магазинов, делают посты в городские паблики и чаты с порочащей информацией про должника, если он живет в небольшом городе. Конечно, это все незаконно, но, как я понимаю, других способов вернуть долг у них нет, так как они не банк, не МФО, подать на взыскание не могут, вот и действуют незаконными методами», – рассказал собеседник агентства.

Интересно, что компании подобного плана, как правило, действительно зарегистрированы за рубежом (на сайтах числится информация только о российских компаниях – распространителях рекламы данных сервисов, в частности, ООО «Трек» и ООО «Сириус», зарегистрированные как раз в «Москва-Сити»), и инструментов воздействия на должников у них действительно немного. Под удар в данном случае попадают и наемные сотрудники из «отдела по работе с задолженностью», которые занимаются незаконной деятельностью: от упомянутого выше «пробива» до незаконной обработки персональных данных, в том числе третьих лиц, и угроз самим заемщикам и людям, как-то связанным с ними.

Продвинутые юзеры советуют записывать разговоры, сохранять скриншоты переписки – и с доказательной базой обращаться в полицию. «Пишете, что неизвестные лица, аффилированые с иностранной организацией, не имеющей лицензии на осуществление финансовой деятельности в России, вымогают деньги. Прошу найти и привлечь этих лиц к ответственности, по статье 163 УК РФ «Вымогательство» и произвести проверку на состав преступления по статье УК РФ 275.1 «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», – рекомендуют опытные пользователи кредитных инструментов.

Они и отмечают, что это скорее подстраховка – реальными историями, когда к должникам приходили коллекторы для физической расправы или порчи имущества, пользователи не делятся.

Впрочем, как пишут пользователи сервиса, после возврата долга звонки с угрозами сразу прекращаются. Причем многим удается добиться «скидки». Так, девушка по имени Карина описывает свою ситуацию следующим образом: «Взяла у них заем, после всех вычетов и комиссий с кошелька удалось вывести только 10 тысяч рублей. Прошел месяц – и я уже оказалась должна 62 тысячи. Предложили либо пополнить криптокошелек, либо закинуть на карту. В итоге я заняла жесткую позицию – должны сделать скидку, и мне в ходе всех этих малоприятных дискуссий «скинули» до 20 тысяч сумму к возврату. Это тоже многовато, конечно. Но в итоге звонки прекратились. Они, правда, еще предлагали взять займ на более выгодных условиях, но я больше к ним не пойду», – отмечает девушка.

На форумах, впрочем, много тех, кто вообще не намеревается возвращать деньги процентщикам из «Москва-Сити». «Раз расчеты в крипте, непонятно, куда эти деньги уходят. Может, они их всушникам отправляют. Так что не дождутся», – пишет один из заемщиков.

Добавим, только за два месяца прошлого года Центробанк заблокировал 33 интернет-ресурса DigiCash, а Минфин предлагает ужесточить ответственность для организаций, которые не входят в реестр ЦБ, не являются банками, МФО или кредитными кооперативами. Если инициатива пройдет, то при выдаче займов на общую сумму от 3 млн рублей для нелегальных кредиторов будет наступать уголовная ответственность.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube